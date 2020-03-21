Зеленський обговорив запуск освітнього проєкту для школярів з керівниками телеканалів

Президент України Володимир Зеленський обговорив з керівництвом українських телеканалів запуск на телебачені масштабного освітнього проєкту для учнів 5-11 класів, які навчаються вдома через карантин.

Про це повідомляє сайт Президента.

"Президент України Володимир Зеленський обговорив з керівництвом українських телеканалів реалізацію на національному телебаченні масштабного освітнього проєкту для учнів 5-11 класів, які навчаються вдома у зв’язку із запровадженням у країні карантину", - йдеться у повідомленні

Як зазначається, під час зустрічі глава держави зазначив, що через обмежувальні заходи, запроваджені в країні з метою недопущення поширення коронавірусу, школярі перейшли на дистанційне навчання.

Зеленський запропонував запустити загальнонаціональний освітній телевізійний проєкт, у межах якого найкращі педагоги України проводитимуть відеоуроки з різних предметів шкільної програми для 5-11 класів, а найбільші українські телеканали показуватимуть їх у своїх ефірах у найбільш зручний для дітлахів час.

За словами Президента, формат такого телевізійного проєкту має бути не лише інформативним і зручним для перегляду, а й цікавим дітям, а також їхнім батькам, дідусям та бабусям, котрі залишаються вдома через карантин.

Передбачається, що телеуроки транслюватимуться як на загальнонаціональних українських каналах, так і в ефірі низки регіональних. Також вони будуть доступні в мережі Інтернет.

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"Керівництво українських телеканалів підтримало ініціативу Президента щодо необхідності виробництва та запуску такого важливого соціального проєкту, зважаючи на запровадження в Україні карантину", - додали у пресслужбі глави держави.

Фото: president.gov.ua