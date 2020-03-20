У Чернівцях заборонили виходити надвір дітям до 14 років без батьків
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Укрінформ
Міський голова Чернівців Олексій Каспрук заборонив виходити на вулицю дітям до 14 років без супроводу батьків.
Про це він сказав у відеозвернення на своїй сторінці у Facebook.
"Як відомо, в усіх закладах освіти введений карантин. На жаль, не всі батьки, розуміють, що зараз карантин, а не канікули. Тому заборонена поява в місті дітей до 14 років без супроводу дорослих. Дитина може виходити з дому виключно з важливою метою. Наприклад, відвідування лікаря. Не для того, щоб погуляти і пограти з хлопцями у футбол", - зазначив Каспрук.
За його словами, ймовірність зараження дуже висока і це слід враховувати.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 23:00 20 березня в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19.