НСЗУ оприлюднила рекомендації для лікарів щодо діагностики COVID-19

Національна служба здоров'я України оприлюднила рекомендації для терапевтів, сімейних лікарів щодо діагностики та супроводу пацієнтів з COVID-19.

Відповідні настанови оприлюднено на сайті Національної служби здоров'я України.

Зокрема надається інформація про механізми зараження, шляхи та чинники передачі інфекції. Описані симптоми та термін їх появи у пацієнтів.

"У людини, інфікованої COVID-19, розвивається респіраторне захворювання різної тяжкості із такими основними симптомами: гарячка; кашель; задишка (ускладнене дихання). Симптоми можуть проявитися через 2–14 днів після зараження новим коронавірусом. У багатьох пацієнтів COVID-19 спричиняє запалення обох легень (пневмонію)", - йдеться в публікації.

Також пояснюється, як проводити діагностику у випадку підозри на COVID-19. Зазначається, що особи з тяжкими симптомами ГРВІ та підозрою на коронавірусну інфекцію потребують негайної госпіталізації.

Окрім того, НСЗУ дає рекомендації та застереження з розміщення та догляду за пацієнтом з COVID-19 у домашніх умовах.

Як повідомляв Укрінформ, 16 березня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Фото: mvs.gov.ua