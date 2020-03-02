Коронавірус: МОЗ змінить алгоритм роботи екстреної та первинної допомоги

Міністерство охорони здоров'я змінить алгоритми роботи екстреної та первинної допомоги на час дії режиму підвищеної готовності системи цивільного захисту.

Про це на позачерговому засіданні комітету Верховної ради з питань здоров'я нації щодо підготовки України до можливого спалаху коронавірусу Covid-19 сказав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У зв’язку з тим, що 3 лютого введено розпорядження про переведення всіх систем цивільного захисту в режим підвищеної готовності, МОЗ поінформувало диспетчерські центри екстреної медичної допомоги, і зараз відпрацюємо з НСЗУ і повідомимо сімейних лікарів, що на період, коли працює медична підсистема в системі цивільного захисту, працюють зовсім інші алгоритми, а не такі, які затверджені порядком надання медичної допомоги. Тобто коли у людини буде висока температура, кашель, лихоманка, а також в анамнезі подорож до країни, в якій була зареєстрована внутрішньокраїнна передача коронавірурної інфекції, це значить, що, порушуючи ті нормативи, які були затверджені до нормального міжепідемічного періоду, швидка буде виїжджати до хворих з високою температурою, сімейний лікар буде виходити до хворого з температурою, якщо у нього буде підозра на коронавірусну інфекцію. Можна зробити опитувальник в телефонному режимі. Це буде виконуватися, коли діє режим підвищеної готовності системи цивільного захисту", - сказав Ляшко.

Він додав, що зараз в країні наявні 12 тисяч ліжкомісць в інфекційних лікарнях, близько 2,5 тисяч інфекційних боксів, 1,5 тисячі лікарів, які працюють в цих закладах, близько 6 тисяч середнього медичного персоналу.

За його словами, вони забезпечені засобами індивідуального захисту для зустрічі хворих з коронавірусною інфекцією.

Також у кожному регіоні визначено по два опорні заклади охорони здоров'я, куди будуть доставляти пацієнтів з підозрою на коронавірус.

Водночас, за його словами, Всесвітня організація охорони здоров'я переглянула підходи до засобів індивідуального захисту, які використовуються при наданні меддопомоги при коронавірусній інфекції.

"Ми не повинні використовувати ті протичумні костюми, які зараз використовуються скрізь і всюди. Зовсім інші рекомендації даються, не такі, як ми бачимо на картинках, у тому числі в Китаї, в тому числі в Італії", - сказав Ляшко.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у світі досягла 89 074 тисячі осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

В Україні для запобігання занесенню коронавірусу запроваджено температурний скринінг всіх громадян, які прибувають на територію країни. Жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 на території України не зафіксовано.