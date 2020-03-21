За потреби лікарі проводитимуть тести на корнавірус у пацієнтів удома – Ляшко

За потреби Міністерство охорони здоров'я України посилюватиме мобільні групи лікарів для проведення тестувань на коронавірус у пацієнтів удома.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

За його словами, у разі потреби МОЗ України буде посилювати мобільні групи лікарів для проведення тестувань на коронавірус у пацієнтів удома.

Ляшко додав, що 80% з тих, хто буде уражений коронавірусною хворобою, перенесуть її в легкій формі і лише 5-7% тих, хто захворів, з досвіду Італії та Іспанії, потребують реанімаційних заходів та інтенсивної терапії.

Заступник міністра закликав громадян залишатися вдома і пильно стежити за своїм здоров’ям.

За даними МОЗ, наразі в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на ранок 21 березня, у світі зареєстровано 276 462 випадки зараження коронавірусом, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.