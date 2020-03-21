Евакуація українців з Польщі через коронавірус: прикарпатці підписали згоду на самоізоляцію

Прикарпатці, які учора потягом приїхали з Польщі, підписали згоду на самоізоляцію.

Про це на брифінгу в Івано-Франківську повідомила перший заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Марія Савка.

«Учора у Львів на залізничний вокзал прибули 5 поїздів з Республіки Польща. Серед них – мешканці Прикарпаття. Ми зорганізували транспорт, яким доставили їх до обласного центру, і звідти до місць, де вони перебуватимуть на самоізоляції. Кожний з них підписав анкету про те, що він має пройти карантин і самоізоляцію», - зазначила Марія Савка.

Вона зауважила, що кожний, хто приїхав учора з Польщі, має повідомити в органи самоврядування про своє прибуття і про самоізоляцію.

На брифінгу зазначили, що самоізоляція має тривати 14 днів. У цей період не дозволене спілкування ні з родичами, ні з сусідами. У випадку появи ознак ГРВІ людина має терміново звернутись до лікаря.

Відомо, що в Івано-Франківській області підтверджені 2 випадки захворювання на коронавірус. Останній – у 29-річної жінки, яка повернулась із Франції.

Наразі в обласній інфекційній лікарні з підозрою на коронавірус перебувають 9 осіб. В області оголошено стан надзвичайної ситуації.

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.