На сьогодні заплановані ще 29 рейсів, якими повернуться близько шести тисяч українців

На 21 березня заплановано ще 29 міжнародних авіарейсів, якими до України повернуться близько 6000 осіб.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«На сьогодні заплановано ще 29 рейсів, ними додому повернуться близько 6000 людей. Висока ймовірність введення більш жорстких карантинних режимів в інших країнах, не зволікайте, звертайтесь до авіакомпаній, рейси формуються в залежності від кількості запитів на повернення», – йдеться у повідомленні.

Українцям, які мають намір повернутися, пропонують звернутись до наступних авіакомпаній: Sky Up Airlines - https://skyup.aero/uk/

рейси за програмою - https://skyup.aero/uk/best

Sky Up Airlines готова сформувати рейси з аеропортів таких міст: Прага (PRG), Тбілісі (TBS), Стамбул (IST), Барселона (BCN), Тенеріфе (TFS), Мадрид (MAD), Аліканте (ALC), Неаполь (NAP), Ларнака (LCA), Берлін-Тегель (TXL), Париж-Бове (BVА), Стокгольм (ARN), Лісабон(LIS), Вена (VIE), Мюнхен (MUC), Дюсельдорф (DUS), Таллінн (TLL), Гельсінки (HEL), Осло (OSL), Лондон (LGW), Франкфрут (FRA), Ереван (EVN), Цюрих (ZRH), Варшава(WAW), Будапешт (BUD), Малага (APG), Загреб (ZAG), Коломбо (CMB), Мальта (MAL), Доха (DOH), Рейк'явик (KEF)

МАУ - https://www.flyuia.com/ua/ua/home

МАУ готова сформувати рейси з аеропортів таких міст: Ларнака (LCA), Відень (VIE), Дубай (DXB), Нью- Йорк (JFK), Амстердам (AMS), Брюссель (BRU), Франкфрут (FRA), Копенгаген (CPH), Стамбул (IST), Берлін (BER), Стокгольм (STO), Гельсінки (HEL).

Також можна звернутись до консульських представництв у кожному регіоні та повідомити про готовність вилетіти. Авіакомпанії готові формувати рейси в залежності від кількості пасажирів, готових ними скористатись.

Із переліком міжнародних авіарейсів, які будуть прийняті у пунктах пропуску на державному кордоні України, можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Окрім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

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Станом на ранок 21 березня в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Водночас у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, зокрема 91 954 людини одужали і 11 417 померли.