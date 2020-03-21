Із Франції на батьківщину вилетіли 200 українців

Із Франції на батьківщину вилетіли 200 українців

Укрінформ
Вже друга група українських громадян у складі 200 осіб, із запланованих 1200, які мали труднощі з поверненням до України після 17 березня через епідемію коронавірусу, вилетіла у суботу із Франції до України.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомив керівник відділу консульсько-правових питань Посольства України у Франції Микола Собко.

«Друга група у кількості 200 українських громадян та одного француза, який має посвідку на проживання в Україні, вилетіла до Києва із паризького аеропорту Бове», - розповів дипломат.

Як повідомлялося, дипломати склали списки із даними 1200 українських громадян, які потребують повернення в Україну та з об’єктивних причин не змогли це зробити до 17 березня.

У Посольстві повідомили, що повернення українців забезпечується авіакомпаніями SkyUp та «Міжнародні авіалінії України».

Напередодні, у п'ятницю увечері із Франції до України прибули перші 132 українські громадяни.

Решта громадян України буде відправлена на Батьківщину наступними чартерами упродовж найближчих днів.

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Консул Собко відзначив, що саме українські авіакомпанії також забезпечать повернення французьких громадян із України до Франції в умовах обмеження та заборон транспортних сполучень між державами в Європі та у світі, спричинених пандемією коронавірусу.

За даними МОЗ, наразі в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на ранок 21 березня, у світі зареєстровано 276 462 випадки зараження коронавірусом, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.

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