Із Франції на батьківщину вилетіли 200 українців

Вже друга група українських громадян у складі 200 осіб, із запланованих 1200, які мали труднощі з поверненням до України після 17 березня через епідемію коронавірусу, вилетіла у суботу із Франції до України.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомив керівник відділу консульсько-правових питань Посольства України у Франції Микола Собко.

«Друга група у кількості 200 українських громадян та одного француза, який має посвідку на проживання в Україні, вилетіла до Києва із паризького аеропорту Бове», - розповів дипломат.

Як повідомлялося, дипломати склали списки із даними 1200 українських громадян, які потребують повернення в Україну та з об’єктивних причин не змогли це зробити до 17 березня.

У Посольстві повідомили, що повернення українців забезпечується авіакомпаніями SkyUp та «Міжнародні авіалінії України».

Напередодні, у п'ятницю увечері із Франції до України прибули перші 132 українські громадяни.

Решта громадян України буде відправлена на Батьківщину наступними чартерами упродовж найближчих днів.

Консул Собко відзначив, що саме українські авіакомпанії також забезпечать повернення французьких громадян із України до Франції в умовах обмеження та заборон транспортних сполучень між державами в Європі та у світі, спричинених пандемією коронавірусу.

За даними МОЗ, наразі в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на ранок 21 березня, у світі зареєстровано 276 462 випадки зараження коронавірусом, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.