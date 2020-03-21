Із Парижа прибув спецрейс зі 132-ма українцями на борту

Сьогодні в Україну з Парижа прибув перший спецрейс із 132 українцями на борту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ у Facebook.

"Сьогодні в Україну з Парижа прибув перший спецрейс із 132 українцями на борту. За повідомленням прикордонної служби Франції, дозволяється авіаційний транзит Францією громадян України за умови, якщо вони залишатимуться в транзитній (міжнародній) зоні в аеропорту та мають підтвердження транзиту (тобто авіаквитків для подальшого слідування)", - зазначає МЗС.

Міністерство нагадує, що транзитна зона є тільки в аеропорту Шарля де Голля (Париж).

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.