Із Парижа прибув спецрейс зі 132-ма українцями на борту
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ у Facebook.
"Сьогодні в Україну з Парижа прибув перший спецрейс із 132 українцями на борту. За повідомленням прикордонної служби Франції, дозволяється авіаційний транзит Францією громадян України за умови, якщо вони залишатимуться в транзитній (міжнародній) зоні в аеропорту та мають підтвердження транзиту (тобто авіаквитків для подальшого слідування)", - зазначає МЗС.
Міністерство нагадує, що транзитна зона є тільки в аеропорту Шарля де Голля (Париж).
За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.