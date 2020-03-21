МАУ підтвердила рейс із Нью-Йорка до Києва на 25 березня

МАУ підтвердила рейс із Нью-Йорка до Києва на 25 березня

Укрінформ
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" підтвердила, що 25 березня має відбутися рейс із Нью-Йорка (аеропорт JFK), до Києва на 25 березня.

Про це повідомляє ресурс  "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України".

"Важлива інформація для наших громадян, які зараз перебувають у США. Авіакомпанія МАУ підтвердила рейс з Нью-Йорка, JFK, до Києва на 25 березня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що квитки будуть доступні незабаром на сайті МАУ.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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У межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземцям та закрито міжнародне пасажирське сполучення.

Міністерство закордонних справ разом з Міністерством інфраструктури закликали українців якнайшвидше повертатися додому з-за кордону через поширення коронавірусу.

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