З Єгипту вже повернулися понад 27,5 тисячі українських туристів - МЗС
Про це у Facebook повідомляє МЗС України.
"Станом на 19.00 20 березня 27 609 громадян України повернулися з Єгипту", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, 24 283 громадянина України прилетіли із Шарм-ель-Шейху, 3 326 - з Хургади.
Як зазначається, посольство продовжує сприяти виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не в складі туристичних груп.
Таких громадян по змозі відправляють чартерними рейсами з вільними місцями. Також посольство продовжує складати списки осіб, яким треба допомогти повернутися в Україну.
За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.
Країни Європи запровадили низку карантинних заходів, щоб обмежити поширення коронавірусу. Зокрема, закриті кордони між державами.