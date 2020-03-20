З Єгипту вже повернулися понад 27,5 тисячі українських туристів - МЗС

Понад 27,5 тисячі українців, які відпочивали на курортах Єгипту, повернулися додому.

Про це у Facebook повідомляє МЗС України.

"Станом на 19.00 20 березня 27 609 громадян України повернулися з Єгипту", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 24 283 громадянина України прилетіли із Шарм-ель-Шейху, 3 326 - з Хургади.

Як зазначається, посольство продовжує сприяти виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не в складі туристичних груп.

Таких громадян по змозі відправляють чартерними рейсами з вільними місцями. Також посольство продовжує складати списки осіб, яким треба допомогти повернутися в Україну.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.

Країни Європи запровадили низку карантинних заходів, щоб обмежити поширення коронавірусу. Зокрема, закриті кордони між державами.