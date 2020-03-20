COVID-19: На в’їздах-виїздах Києва діють 8 стаціонарних постів МВС

У рамках заходів щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на в’їздах-виїздах Києва, на основних дорогах, діють 8 стаціонарних постів.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Для контролю ситуації та недопущення поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на в’їздах-виїздах міста Києва (на основних дорогах) діють 8 стаціонарних постів. До складу постів входять представники поліції та військовослужбовці Нацгвардії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, правоохоронці перевіряють дотримання кількісних обмежень пасажирських перевезень водіями та перевізниками та наявність необхідних документів.

"Основна мета заходів – роз’яснювальна. Водіїв попереджають про необхідні заходи безпеки, попереджають про наявність відповідальності за недотримання вимог. Це превентивні заходи, яку проводять особливо з тими суб’єктами, хто надає послуги пасажирських перевезень", - поінформували у МВС.

Зазначається, що загалом упродовж доби для виконання завдань на постах залучаються 80 нацгвардійців.

"Військовослужбовці та поліцейські забезпечені масками та дезінфекційними засобами. Водії та пасажири ставляться з розумінням до незручностей. Грубих порушень, за словами правоохоронців, за сьогодні не було", - уточнюється у повідомленні.

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Відмічається, що відповідні держструктури працюють у посиленому режимі та організовують максимальну взаємодію і взаємодопомогу для того, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції на території держави.

Основними напрямками такої спільної роботи є вчасне виявлення контактних осіб та забезпечення їх самоізоляції, вживання заходів щодо обмеження їх спілкування з іншими громадянами, зазначають у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.