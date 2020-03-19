Підозр на COVID-19 в Україні побільшало – МОЗ

Кількість підозр на коронавірус в Україні останніми днями значно збільшилася.

Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав у вечірньому ефірі телеканалу 1+1 у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зростає кількість підозр на коронавірусну хворобу. Все більше і більше зразків поступає на вірусологічну лабораторію на ці дослідження", - сказав Ляшко.

Тобто, додав він, COVID-19 таки прийшлов до України, тож варто бути обережними, дотримуватися рекомендацій медиків та влади, але при цьому обов'язково зберігати спокій.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб. Загалом лабораторія вже дослідила понад 700 зразків.

Більшість людей, що хворіють на новий коронавірус, переносять його, як звичайний ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником.

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Нагадаємо: всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%, тож для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків.

Фото: АА