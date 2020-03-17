Радуцький розповів про жорсткі "рейди" під час карантину

Представники Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, поліції, санітарні лікарі та епідеміологи здійснюватимуть позапланові перевірки закладів, закриті за рекомендацією Міністерства охорони здоров'я на період карантину у зв'язку з ситуацією щодо поширення коронавірусу.

Про це поінформував голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький під час брифінгу 17 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є Держспоживнагляд, який за законом має право здійснювати перевірки. Ці перевірки не є плановими, які зараз скасовані, а це перевірки екстрені. Ми ще й підвищили відповідальність за правопорушення карантинних дій, тому ці перевірки будуть здійснюватися Держспоживнаглядом, санітарними лікарями та епідеміологами, і Національна поліція тепер також має право долучатися до цих перевірок. Тому ці перевірки будуть дуже жорсткі, і ми вважаємо, що під час карантину треба жорсткіше ставитися до людей, які не сприяють захисту населення від епідемії", - сказав Радуцький.

Як повідомлялося, для протидії поширенню коронавірусу уряд напередодні підтримав рішення заборонити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; з 17 березня закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі); масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями; з 18 березня перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення до прийняття окремого рішення (за погодженням відповідних міністерств).

Крім того, було вирішено обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком; запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року; не допускати на атомні електростанції та в міста-супутники працівників із ознаками респіраторних захворювань та посилити санітарно-пропускний контроль для персоналу.