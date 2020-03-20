Надзвичайна ситуація у Києві – що це означає

Режим надзвичайної ситуації є констатацією її виникнення і означає посилення готовності до ліквідації наслідків захворювання.

Про це написав секретар Київради Володимир Прокопів в Facebook.

"Від завтра у Києві вводиться режим надзвичайної ситуації. Наголошую – це не надзвичайний стан, ніхто не збирається утискати ваші права, а органи влади й правоохоронці не отримають додаткових повноважень. Режим надзвичайної ситуації є констатацією її виникнення і означає посилення готовності до ліквідації наслідків захворювання. Тому уклінно прошу – не треба панікувати. Зайвий неспокій нічим не зарадить", - написав Прокопів.

Він закликав усіх за можливості залишатися вдома та якомога менше зустрічатися з людьми. За його словами, саме самоізоляція є найдієвішим способом боротьби із поширенням коронавірусу.

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"Я чудово розумію як це неприємно, та наскільки незручно залишатися в чотирьох стінах, коли за вікном вирує весна та сяє сонце. Карантин – це не канікули... У своєму зверненні до громадян Німеччини Канцлер Ангела Меркель сказала гострі, але влучні слова: "уникаючи зустрічей, ми рятуємо чиїсь життя". Сьогодні ми мусимо рятувати одне одного!", - додав Прокопів.

Як повідомляв Укрінформ, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях у зв’язку з коронавірусом.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.