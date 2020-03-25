На Київщині зафіксували 22 випадки Covіd-19, половина - в Обухівському районі

У Київський області із офіційно підтверджених 22 випадків коронавірусу половину зафіксовано в Обухівському районі.

Про це повідомили у пресслужбі Київської ОДА.

«У Київський області станом на ранок 25 березня 2020 року офіційно підтверджено 22 випадки захворювання на коронавірус. З них: 11 – в Обухівському районі», - йдеться в повідомленні.

Крім того, 4 випадки Covіd-19 підтверджено у Києво-Святошинському районі; 2 – у місті Бровари; по 1 - у місті Бориспіль, смт Ставище, місті Ірпінь, місті Біла Церква та Білоцерківському районі.

За даними ОДА, 7 із інфікованих перебувають на стаціонарному лікуванні, 15 - на амбулаторному лікуванні (самоізоляції).

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Також зазначається, що ще у 59 осіб в області підозрюють зараження коронавірусом. З них: 18 – в Обухівському районі; 15 - у Києво-Святошинському; 6 - у Броварському; 5 – в м. Ірпінь; по 4 – у м. Біла Церква та Вишгородському районі; 3 – у Бориспільському районі; по 1 – у Білоцерківському, Фастівському, Ставищенському та Васильківському районах.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

У світі на ранок 25 березня, зареєстровано, за даними сайту Worldometer, 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.