Зеленський: Введемо надзвичайний стан, якщо буде необхідність

Президент України не виключив, що в разі потреби в Україні може бути запроваджено надзвичайний стан.

Про це Володимир Зеленський сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

"Ви чули, що Еммануель Макрон сказав, що 15 днів усім не виходити надвір. Ми не дійшли ще до тієї ситуації. Але чесно скажу, якщо це буде необхідно, ми введемо надзвичайний стан",- сказав глава держави.

Він додав, що 17 березня Рада має проголосувати за запровадження режиму надзвичайної ситуації у Чернівецькій та Житомирській областях.

Як повідомлялося, від 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.