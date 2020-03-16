Близько мільйона швидких тестів на коронавірус Україна отримає у суботу - Президент

У суботу очікується прибуття в Україну близько 1 млн швидких тестів на коронавірус, закуплених за кошти китайського бізнесмена Джека Ма та українського підприємця Олександра Ярославського.

Про це в ефірі "Свободи слова” на ICTV заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Швидкі тести – це дійсно те, чого потребує не тільки Україна, а будь-яка країна. Ми домовилися з Китаєм, вдячні їм, вдячні окремо Джеку Ма (засновник Alibaba – ред.) - він нам допоміг, профінансував 80 млн. доларів І завдяки йому та пану Ярославському – я теж хочу йому подякувати - в суботу ми очікуємо прибуття цих швидких тестів в Україну", - повідомив Зеленський.

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Він додав, що цих тестів буде близько 1 мільйона. Усі будуть відправлені в лікарні, а також передані нашим військовим на передову.

Фото: Центр громадського здоров'я