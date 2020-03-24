Для українських лікарів організують телеміст з медиками Уханя

Для українських лікарів організують телеміст з китайськими медиками з міста Ухань.

Про це в ефірі програми “Свобода слова” сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми домовилися з урядом Китаю, буде у нас телеміст з китайськими лікарями з міста Ухань, які мають практичний досвід боротьби ( з коронавірусом - ред.). Вони будуть завтра майже півдня вчити наших лікарів, як діяти в цих умовах, і далі ми цей досвід будемо ретранслювати”, - сказав Шмигаль.

Станом на 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання на коронавірус, три з них летальні і одна людина видужала.

фото: АА