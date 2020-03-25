Укрзалізниця повертатиме 100% вартості квитків

Укрзалізниця компенсує 100% вартості квитків на всі поїзди, що мали відправитись після 18 березня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця нагадує, що пасажири можуть повернути квитки на всі поїзди, що мали відправитись після 18 березня. При цьому їм буде компенсовано 100% вартості квитка", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що наразі в Україні продовжує діяти заборона на перевезення пасажирів залізничним транспортом у будь-якому сполученні у зв’язку з карантином, спричиненим спалахом гострої респіраторної хвороби Covid-19.

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Залізничне пасажирське сполучення буде відновлене після прийняття урядом України відповідного рішення.

Як повідомляв Укрінформ, 16 березня 2020 року Кабінет міністрів України заборонив міжміські перевезення та масові заходи по всій Україні.

Згідно з постановою уряду, з 18 березня 2020 року до окремого рішення в Україні заоборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та далекому).

В Укрзалізниці заявили, що повернути залізничні квитки на поїзди внутрішнього сполучення можна буде впродовж 90 діб з дати запланованої поїздки, міжнародного сполучення - впродовж 180 діб.

Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію і продовжив карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.