В Укрзалізниці обіцяють повернути вартість квитків на міжнародні поїзди

Укрзалізниця повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Укрзалізниця повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди - без стягнення додаткових зборів. Для цього потрібно звернутися у будь-яку залізничну касу, квитки придбані через інтернет повертаються через онлайн сервіси", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на поїзди, яким буде обмежено маршрут, повну вартість квитка можна повернути у випадку якщо була скасовано зупинка, до якої пасажир мав проїзний документ.

У всіх інших випадках повернення проїзних документів здійснюється на загальних підставах відповідно до "Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України".

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У разі виникнення запитань, радять звертатися до Контактного центру Укрзалізниці: 0 800 503 111.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця припиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення з 17 березня (у ніч з 16 на 17) до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби Covid-19, або до ухвалення відповідних постанов уряду.

З 17 березня закриваються пункти пропуску через державний кордон України міжнародного регулярного пасажирського сполучення (за винятком низки категорій громадян); тимчасово заборонене перетинання державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком низки категорій громадян).

Для громадян України, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску відкриті.