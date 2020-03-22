Столична влада роз'яснила, де і як отримати спецквитки

У столичному транспорті з 23 березня можна буде пересуватись за спецквитками, котрі отримають люди, задіяні у сферах критичної інфраструктури.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба КМДА.

"Друзі! Ще раз усім для розуміння! Столичний громадський транспорт з понеділка працюватиме в режимі запроваджених обмежень! А значить: не для всіх пасажирів. У нинішній ситуації громадський транспорт має забезпечити перевезення на роботу виключно працівників сфер критичної інфраструктури міста. А саме тих, хто працюють у лікарнях, у правоохоронних органах, у продовольчих магазинах і аптеках, рятувальників, фахівців, які забезпечують функціонування житлово-комунального господарства міста. Усі інші, яким справді треба на роботу чи в гостро необхідних справах, пересуваються містом приватним транспортом, таксі чи транспортом, організованим установою чи підприємством, де людина працює! Рух такого транспорту містом не обмежується", - зазначив Паворозник.

Він закликав завтра "не штурмувати зупинки громадського транспорту", адже він працюватиме виключно для визначених категорій пасажирів.

Паворозник також пояснив, як отримати спецквитки для працівників критично важливої інфраструктури міста. "Щоб забезпечити своїх працівників спецквитками, керівники таких підприємств мають звернутися до профільних департаментів КМДА (Департамент охорони здоров’я, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент промисловості та розвитку підприємництва) або до Управління з питань цивільного захисту, чи за місцем розташування – до районних в м. Києві державних адміністрацій. Департаменти, Управління та РДА, а також органи державної влади, місцевого самоврядування, в тому числі за зверненнями керівників підприємств, установ, організацій, що забезпечують життєдіяльність країни та міста Києва, сформують пропозиції щодо необхідної кількості спеціальних квитків та передадуть їх до Департаменту транспортної інфраструктури, який забезпечить видачу спеціальних квитків підприємствам", – зазначив Поворозник.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

З понеділка, 23 березня, громадський транспорт Києва перевозитиме виключно медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, працівників сфери ЖКГ, осіб, які працюють у продуктових магазинах і аптеках.