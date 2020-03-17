У Кличка сказали, хто рахуватиме пасажирів у транспорті

Національна поліція та санітарна служба контролюватимуть, щоб у кількість пасажирів у громадському транспорті не перевищувала допустиму під час карантину.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Департаменту транспорту в частині того, що закривається метро, потрібно забезпечити роботу громадського транспорту. Прийнято рішення про заборону перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі. Контролювати це будуть, відповідно, санітарна служба та Національна поліція", - сказав посадовець.

Як повідомлялося, для протидії поширенню коронавірусу уряд підтримав рішення заборонити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; з 17 березня - закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі); масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями; з 18 березня - перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення до прийняття окремого рішення (за погодженням відповідних міністерств).

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Крім того, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня закрито пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян).

Запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком низки категорій громадян).

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Фото: Київпастранс