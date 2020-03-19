В Ужгороді від завтра припиняє роботу весь громадський транспорт

Робота громадського транспорту в Ужгороді з 20 березня буде тимчасово припинена.

Про це повідомляє Ужгородська міська рада.

“Із 20 березня 2020 року робота громадського транспорту на території Ужгорода буде тимчасово призупинена. Таке рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося під головуванням міського голови Богдана Андріїва”, - йдеться в повідомленні.

Перед засіданням міський голова зустрівся із перевізниками, що обслуговують міські маршрути. Як засвідчив моніторинг перевезень останніх кількох днів, міським транспортом користується дедалі менше людей, і вже вчора на рейси вийшло менше автобусів. Однак уранці та ввечері надзвичайно складно забезпечити перевезення пасажирів не більше 10 осіб в одному транспортному засобі, як зобов’язує постанова Кабміну. Виникають конфліктні ситуації. Штрафи ж за порушення постанови чималі: від 17 000 грн до 70 000 грн.

Тому, щоб дотримуватися вимог Кабміну та запобігти поширенню коронавірусу, в Ужгороді роботу громадського транспорту призупинять. Комісія вирішила рекомендувати підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форми власності, забезпечити проїзд працівників автобусами у режимі регулярних спеціальних перевезень.

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Крім того, відсьогодні в Ужгороді через гучномовці на автомобілях патрульної поліції мешканців міста попереджатимуть про карантин та закликатимуть без нагальної потреби не виходити з дому.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.