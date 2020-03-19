Кредити і карантин: НБУ провів нараду з топменеджерами банків

Національний банк України обговорив з топменеджерами найбільших українських банків роботу банківської системи та фінансових ринків в умовах карантину.

Про це повідомляє пресслужба регулятора за підсумками зустрічі членів Правління НБУ з топменеджерами банків та представниками банківських асоціацій.

"Національний банк провів нараду з топменеджерами найбільших українських банків. В умовах карантину нарада мала формат конференцдзвінка. Зустріч була присвячена питанням роботи банківської системи та фінансових ринків в умовах карантину та запровадженого режиму надзвичайної ситуації в окремих регіонах", - йдеться в повідомленні.

За словами голови Нацбанку Якова Смолія, регулятор перебуває у безперервній співпраці з усіма органами державної влади та закордонними колегами. Має прямий контакт і з Європейським центральним банком. З Міжнародним валютним фондом продовжуємо ще активніше вести перемовини щодо нової програми розширеного фінансування.

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"Також з МВФ консультуємось щодо можливого отримання Україною фінансування в межах механізмів невідкладної фінансової допомоги, які Фонд передбачив для подолання проблем країнами з низьким рівнем доходів та економік, які розвиваються та найбільше страждають від ефекту епідемії коронавірусу. Результати переговорів будуть найближчими тижнями", – наголосив голова НБУ.

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова акцентувала увагу на практичних аспектах роботи банківського сектору у цей період. Вона нагадала, що Національний банк зменшує регуляторне навантаження на банки, відтермінувавши проведення стрес-тестування, впровадження буферів капіталу та скасувавши виїзні перевірки банків. З нових заходів, що планує Національний банк, – це відтермінування подання банками річної фінансової звітності, а також перенесення оцінки бізнес-моделей банків.

Окремо вона зупинилась на ситуації з обслуговуванням позичальниками кредитів. Позиція Національного банку у цьому питанні така: до всіх кредитів, що станом на вечір 7 березня 2020 року були працюючими та обслуговувались, можна застосовувати пільговий режим обслуговування на період карантинних заходів, і це не матиме негативного впливу на капітал банку.

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"Клієнти нервуються і просять реальних підходів реструктуризації. Починайте роботу вже зараз. Приклади реструктуризацій та застосування пільгового режиму є в наших нормативно-правових актах, зокрема у постанові №97. Підхід може бути індивідуальним у випадку з корпоративними позичальниками та стандартним у випадку з роздрібними. Особливим має бути підхід і до тих галузей, які через карантин повністю втрачають доходи і сьогодні не працюють, та до населення, яке в результаті карантинних заходів та призупинення роботи окремих компаній тимчасово не працює", – наголосила Рожкова.

Вона нагадала, що 17 березня Верховна Рада за ініціативою Національного банку заборонила банкам нараховувати штрафи та пені за прострочення споживчого кредиту у період з 1 березня по 30 квітня.

Крім того, Рожкова наголосила, що в нинішніх умовах надзвичайно важливим є боротьба з вірусом паніки. Тому банки не повинні накладати жодних обмежень на операції клієнтів. "Ми проти обмежень. Замість обмежень має бути здорова комунікація з клієнтом. Банки також повинні регулярно підкріпляти готівкою банкомати і забезпечити роботу відділень у всіх регіонах, особливо це стосується найбільших банків", – зазначила вона.