НБУ запроваджує довгострокове рефінансування для підтримки кредитування

Національний банк запроваджує довгострокове рефінансування банків до 5 років для підтримки кредитування та ліквідності банків.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк запроваджує довгострокове рефінансування банків на строк до 5 років, на додаток до стандартних короткострокових інструментів рефінансування. Даний крок спрямовується на виконання одразу декількох цілей, пов’язаних як зі збереженням фінансової стабільності в країні, так і стимулюванням економічного зростання", - йдеться в повідомленні.

По-перше, механізм довгострокового рефінансування надасть підтримку банківському кредитуванню в гривні, підсилюючи ефект інших заходів, вжитих Національним банком упродовж останніх місяців, – зниження облікової ставки та запровадження стимулюючих нормативів резервування.

По-друге, новий інструмент виступатиме додатковою гарантією підтримки достатньої ліквідності в банківській системі. Це, зокрема, важливо й для безперебійного проведення клієнтських операцій в умовах погіршення настроїв учасників фінансового ринку через поширення коронавірусу.

Періодичність проведення тендерів з підтримання ліквідності банків, обсяги, строки та інші параметри довгострокового рефінансування визначатимуться окремими рішеннями Правління Національного банку після розгляду цих питань Комітетом з монетарної політики.

Процентна ставка за довгостроковими кредитами рефінансування фактично буде плаваючою.

Таким чином створюються сприятливіші умови для розвитку довгострокового кредитування підприємців та населення, зокрема іпотечного, кредитів на розвиток бізнесу тощо.

Водночас банки матимуть змогу звернутись за довгостроковим рефінансуванням у ситуаціях, коли вони потребуватимуть додаткової ліквідності. Втім, на сьогодні гривнева ліквідність банківської системи перевищує 200 млрд грн, а валютна – 8 млрд. дол. США, тож запровадження нового інструменту носить радше превентивний характер на випадок розгортання більш серйозних кризових явищ у світовій економіці.

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Запровадження механізму довгострокового рефінансування затверджено Постановами Правління Національного банку №29 від 17 березня 2020 року "Про внесення змін до Положення про процентну політику Національного банку України" та №30 від 17 березня 2020 року "Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи". Зазначені зміни набувають чинності 19 березня 2020 року.