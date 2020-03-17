Нацбанк не планує вводити жодних валютних обмежень

Національний банк не планує запроваджувати жодних валютних обмежень.

Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Олег Чурій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"НБУ не розглядає можливості введення якихось обмежень. Ми вважаємо, що банківська система ліквідна. Ведення будь-яких обмежень буде негативно сприйматися як фізичними, так і юридичними особами", - сказав Чурій.

Як повідомляв Укрінформ, на валютному ринку вплив психологічного чинника наразі є ключовим, а попит на валюту здебільшого формується з боку населення та вітчизняних компаній-імпортерів.