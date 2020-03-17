Банки мають забезпечити безперебійне надання фінпослуг всім категоріям клієнтів – НБУ

Національний банк надав рекомендації банкам для мінімізації негативного впливу поширення коронавірусу на фінансову стабільність, банківську систему та економіку України.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку з посиланням на лист, який регулятор розіслав на усі банки країни.

"Національний банк закликає банки до проведення активних комунікацій з клієнтами для інформування про план дій та роз’яснення поточної ситуації. Особливо це стосується безперебійної роботи банківської системи та надання фінансових послуг всім категоріям клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Банкам рекомендовано: забезпечити безперебійну роботу всіх дистанційних систем обслуговування та контакт центрів. Тимчасово знизити тарифи на дистанційні та безготівкові послуги для заохочення населення до їх використання. Проводити роз’яснювальну роботу з клієнтами щодо переваг використання дистанційних сервісів та безготівкових платежів.

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Для збереження здоров’я працівників банків та їх клієнтів передбачити: можливість дистанційної роботи персоналу на тих ланках операційного процесу, де це можливо, чіткий графік роботи банківських відділень з обов’язковими перервами протягом дня на дезінфекцію та провітрювання.

"Банківська система продовжує працювати в звичайному режимі, і така ситуація зберігатиметься і надалі, у тому числі і у регіонах, в яких сьогодні Верховна Рада запровадить надзвичайний стан. Фінансова система сьогодні є достатньо стійкою, має запас капіталу та ліквідності. Тому вкрай важливим є ще й подолання вірусу панічних настроїв", - наголосили в регуляторі.