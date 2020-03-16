Нацбанк за тиждень продав на міжбанку майже мільярд доларів

Нацбанк за тиждень продав на міжбанку майже мільярд доларів

Укрінформ
Національний банк України з 10 по 13 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 981,6 млн дол. США.

Про це свідчать дані Нацбанку.

Національний банк України з 10 по 13 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 981,6 млн доларів для згладжування курсових коливань.

Всього з початку року Нацбанк купив на міжбанку 1,232 млрд доларів, продав – 1,583 млрд дол.

Як повідомляв Укрінформ, наразі на валютному ринку вплив психологічного чинника є ключовим, а попит на валюту здебільшого формується з боку населення та вітчизняних компаній-імпортерів.

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Голова НБУ Яків Смолій на пресконференції заявляв, що для згладжування значних курсових коливань Національний банк зберігає активну присутність на міжбанківському валютному ринку.

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