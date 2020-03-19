Київ отримав 62 тисячі медичних масок

Київ отримав 62 тисячі медичних масок

Укрінформ
До Києва 19 березня надійшло 62 тисячі масок, наступного тижня планується отримати ще 100 тисяч.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в Київ надійшло 62 тисячі масок. Місто їх придбало. Наступного тижня ми розраховуємо отримати ще 100 тисяч масок, виготовлення яких ми замовили на українських підприємствах. І також зробили замовлення за кордоном. І маски, які у нас є на сьогодні ми поширюємо в лікарнях, медикам, на комунальних підприємствах. Частину сьогодні передаємо поліції. Розповсюджуємо їх на підприємствах, де є загроза життєдіяльності людей", - сказав Кличко.

Читайте також: У Києві є близько 200 апаратів штучної вентиляції легень – Кличко

Він зазначив, що шалений попит на маски є не лише в Києві, а і в інших містах України. За його словами, в Європі та США існує такий же попит і на маски, і на інші медичні засоби.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме до 3 квітня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-