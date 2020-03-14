Житомир скасував автобусне сполучення з Радомишлем

У Житомирі скасували автобусні рейси до Радомишля, де 13 березня зафіксували перший в області випадок коронавірусу.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у довідковій службі центрального автовокзалу Житомира.

«До Радомишля автобуси сьогодні не ходять. Нам сказали, що вони туди не їздитимуть до кінця місяця. Що буде далі, не знаємо», - повідомили на автовокзалі.

На електронному табло автовокзалу видно, що рейси «Житомир-Радомишль» та «Житомир-Малин» через Радомишль затримуються.

Напередодні під час брифінгу голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко повідомив, що оперативний штаб, створений при облдержадміністрації, рекомендував перевізникам скасувати рейси зі сполученням «Житомир-Радомишль» та «Київ-Радомишль».

Як повідомляв Укрінформ, 13 березня в інфекційному відділенні Радомишльської райлікарні померла 71-річна пацієнтка, в якої діагностували коронавірус після повернення з Польщі.

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Наразі в Україні офіційно підтверджені 3 випадки коронавірусу, крім Житомирщини його діагностували у 2 чоловіків у Чернівцях.

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Станом на ранок суботи, 14 березня, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.