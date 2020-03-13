У Радомишлі провели дезінфекцію автовокзалу та церкви

На Житомирщині рятувальники провели знезараження об’єктів у м. Радомишль, де жінка померла через коронавірусну інфекцію Cоvid-19.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"13 березня особовий склад відділення спеціальної обробки аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону Управління ДСНС України у Житомирській області провели дезінфекцію приміщень об’єктів із масовим перебуванням людей у м. Радомишль, де напередодні зафіксовано випадок захворювання літньої жінки на коронавірусну інфекцію COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зокрема було проведено знезараження автовокзалу та церкви у м. Радомишль.

Як повідомляв Укрінформ, у Радомишлі на Житомирщині з коронавірусом у четвер госпіталізували 70-річну жінку, яка повернулася з Польщі. Відомо, що із симптомами хвороби вона відвідувала церкву. Наразі ізолювали 22 людей, які контактували з нею. Від сьогодні у місті запроваджують надзвичайну ситуацію.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у п'ятницю підтвердив інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомирській області.

Нині в Україні є три підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Окрім жінки з Житомирщини хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців.

Дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса свідчать, що станом на ранок 13 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 128 343 людини, загинули 4720, одужали 68 324 людини.