Як миють дороги, зупинки та підземні переходи у Києві

Для мінімізації поширення інфекції у столиці проводиться механізоване миття доріг, мостів та шляхопроводів.

Про це поінформував заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, повідомляє пресслужба КМДА.

"Комунальні підприємства, що входять до складу КК "Київавтодор", у посиленому режимi здійснюють миття доріг i штучних споруд, у тому числі із застосуванням миючих засобів", - сказав Густєлєв.

Миття доріг, мостів та шляхопроводів у рамках протиепідемічних заходів / Фото: kyivcity.gov.ua

Такi роботи проводяться як удень, так i на світанку, коли більшість киян відпочивають. I це ще один крок для мінімізації поширення вірусної інфекції у столиці.

"Крім того, столичні дорожники продовжують санітарну обробку та дезінфекцію підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту та посадкових майданчиків, – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв. – Проводиться обов’язкова дезінфекція поручнів, перил, лавок. Такi роботи, як i миття доріг, проводяться у цілодобовому режимі".

Зазначимо, що обробка штучних споруд, підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту тощо здійснюється розчином хлоргексидин, який виробляє ПрАТ "АК "Киïвводоканал". Розчин є сертифікованим i повністю безпечним для людей.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

У столиці курсує лише громадський наземний транспорт, у якому дозволили перевозити не більше 10 пасажирів одночасно.

В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.