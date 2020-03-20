Київ на карантині: Кличко не виключає, що "будуть працювати лише розвозки"

Мер Києва Віталій Кличко допускає подальше обмеження пересування громадським транспортом у Києві в разі збільшення кількості випадків коронавірусу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу 112, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо у нас ситуація буде розвиватися так далі, а ми бачимо, що за минулу добу кількість хворих в Україні збільшилася, збільшилась майже вдвічі, то можу сказати: якщо кількість хворих у місті Києві буде збільшуватися, то ми не виключаємо, що можемо обмежити пересування транспорту по нашому місту. Будуть працювати лише розвозки для тих людей, які забезпечують життєдіяльність нашого міста: медики, комунальне підприємство та інші", - сказав він.

Коментуючи інформацію про можливе продовження карантину після 3 квітня, Кличко сказав: "Я не можу зараз прогнозувати, ми розраховуємо, що все буде під контролем, що розповсюдження інфекції не буде. Але тим не менш ми не виключаємо і поганого сценарію розвитку подій. І тому гарантувати, що 3 квітня все закінчитися, ми не можемо", - заявив мер.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

У столиці курсує лише громадський наземний транспорт, у якому дозволили перевозити не більше 10 пасажирів одночасно.

В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.