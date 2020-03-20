Кличко заявляє, що кияни не чують закликів залишатися вдома

Київський міський голова Віталій Кличко заявляє, що кияни порушують запроваджені карантинні обмеження, і попри всі заклики виходять із дому.

Про це він сказав під час брифінгу 20 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хочу ще раз звернутися до кожного з киян: будь ласка, якщо у вас немає гострої необхідності виходити з дому, залишайтеся вдома. Ви, користуючись громадським транспортом, автоматично входите в групу ризику… Ми закликаємо людей, насамперед похилого віку, залишатися вдома. Люди, на жаль, не чують. І продовжують порушувати обмеження», - зазначив Кличко.

Мер додав, що “ситуація достатньо серйозна, і ми повинні зробити все, щоб спалаху інфекції не відбувалося. Ніхто не може дати гарантію, що серед нас не знаходяться люди, які ще не відчувають, що вони захворіли коронавірусом і є переносниками цієї дуже небезпечної хвороби”. Кличко навів приклад Італії, Іспанії, Німеччини, де система охорони здоров’я знаходиться на високому рівні, втім зараз лікарі цих країн “не можуть надати допомогу всім тим, кому ця допомога потрібна”.

Він наголосив, що «сьогодні громадський транспорт - перш за все, для медиків, поліції, рятувальників, та людей, які працюють у підприємствах, що забезпечують життєдіяльність нашого міста».

«Всі інші повинні залишитися вдома. Не недооцінюйте ризики. Будь ласка, будьте обережними», - наголосив Кличко.

Окрім того він повідомив, що сьогодні в Києві запустили 200 додаткових маршруток.

«Також ми змінили маршрути, що раніше підвозили людей до метро, деякі з них продовжили, більше транспорту пустили в спальні райони, але бачимо, що люди їздять багато», - зауважив мер Києва.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.