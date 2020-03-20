Київ отримає ще 100 тисяч медичних масок - мер

Київ замовив на українських підприємствах ще 100 тисяч медичних масок, які очікує отримати найближчим часом.

Про це на брифінгу поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Компанія "Епіцентр" благодійно надала місту 100 тисяч медичних масок. Також в місто надійшло 62 тисячі масок, що ми замовили раніше. Ще 100 тисяч масок чекаємо поки їх відшиють підприємства, з якими ми домовилися. Також замовив Київ маски і за кордону", - сказав Кличко.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні великий попит на маски є по всій Україні. До Києва 19 березня надійшло 62 тисячі масок.