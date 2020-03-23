Зеленський радить під час карантину залишатися вдома та тренуватися

Президент Володимир Зеленський порадив українцям під час карантину залишатися вдома та згадати про фізкультуру.

Про це він заявив у відеозверненні.

"І традиційна порада, чим зайняти себе на карантині. Не за горами літо, а отже – саме час згадати про фізичну форму. В Інтернеті ви легко знайдете безліч відеокурсів для тренування вдома", - зазначив Президент.

Зеленський запевнив, що, за словами медиків, особливо сьогодні фізкультура потрібна всім, але закликав українців займатися тренуваннями без фанатизму й без гонитви за рекордами.

Водночас він нагадав, що у період карантину люди мають перебувати вдома і без зайвої потреби не виходити.

"Будь ласка, залишайтеся вдома й не виходьте на вулицю без зайвої потреби.

Це стосується, не тільки людей похилого віку, а й усіх громадян. Не створюйте ризик собі та оточенню", - підкреслив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

Фото: ОП