Зеленський радить під час карантину залишатися вдома та тренуватися

Зеленський радить під час карантину залишатися вдома та тренуватися

Відео
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський порадив українцям під час карантину залишатися вдома та згадати про фізкультуру.

Про це він заявив у відеозверненні.

"І традиційна порада, чим зайняти себе на карантині. Не за горами літо, а отже – саме час згадати про фізичну форму. В Інтернеті ви легко знайдете безліч відеокурсів для тренування вдома", - зазначив Президент.

Зеленський запевнив, що, за словами медиків, особливо сьогодні фізкультура потрібна всім, але закликав українців займатися тренуваннями без фанатизму й без гонитви за рекордами.

Водночас він нагадав, що у період карантину люди мають перебувати вдома і без зайвої потреби не виходити.

Читайте також: Уряд заборонить відключати електроенергію населенню - Зеленський

"Будь ласка, залишайтеся вдома й не виходьте на вулицю без зайвої потреби.

Це стосується, не тільки людей похилого віку, а й усіх громадян. Не створюйте ризик собі та оточенню", - підкреслив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

Фото: ОП

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-