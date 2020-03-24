У "Борисполі" пасажирам із "небезпечних" напрямів проводять експрес-тести

Щоб запобігти поширенню захворювання на Covid-19 в аеропорту "Бориспіль" у різні термінали розвели потоки на приліт та відліт. Крім того, пасажирам із "небезпечних" напрямів проводять експрес-тести.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Так, це не біометрія, так це забирає трохи більше часу (близько 2 хвилин додатково), але це заради безпеки пасажирів, осіб, до яких вони прямують і з якими можуть контактувати в дорозі. Тому, будьте розважливі та ставтеся з розуміння до роботи медиків, прикордонників та інших служб, які попри високий ризик зараження заради загальної безпеки боряться з поширенням коронавірусної інфекції", - додають у ДПСУ.

Як повідомлялось, 14 березня Кабмін ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. З 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Зокрема, вранці 23 березня Міністерство закордонних справ повідомило, що більше 60 тис. співгромадян вдалося повернути в Україну і ще більш як 27 тис. очікують повернення.

23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня. Глава уряду Денис Шмигаль також повідомив, що в Україні закриють усі аеропорти, крім "Борисполя".

За даними сайту Worldometers, станом на 15.30 24 березня у світі зареєстровано 395 532 випадки зараження коронавірусом, з них 103 417 осіб одужали і 17 229 осіб померли.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні станом на 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.