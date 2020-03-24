Кабмін опублікував постанову про закриття всіх аеропортів, крім "Борисполя"

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про заборону з 12 години 24 березня прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення в усіх аеропортах, крім "Борисполя".

Відповідна постанова від 23 березня опублікована на Урядовому порталі.

Зокрема, зазначається, що Кабінет Міністрів України заборонив з 12 год. 00 хв. 24 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 року: "прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення осіб, які здійснюють подорож з туристичною метою".

Також Кабмін заборонив "прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, крім перевезень, які здійснюються через державне підприємство “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” або у разі неможливості прийняття та відправлення повітряних суден державним підприємством “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” — через державне підприємство “Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького” як резервне".

У разі необхідності задоволення державних потреб прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, здійснюється за погодженням з відповідним міністерством.

Також зазначається, що такі заходи здійснюються відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

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Як повідомлялося, у міжнародний аеропорт "Бориспіль" 24 березня прибудуть 18 рейсів з українцями. Вже приземлився один літак з Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Зокрема, вранці 23 березня Міністерство закордонних справ повідомило, що більш як 60 тис. співгромадян вдалося повернути в Україну і ще більш як 27 тис. очікують повернення.

23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня. Глава уряду Денис Шмигаль також повідомив, що в Україні закриють усі аеропорти, крім "Борисполя".

За даними Worldometers, станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 381 744 випадки зараження коронавірусом, 102 429 осіб одужали і 16 558 померли.