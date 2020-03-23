Уряд заборонив виїздити з України з метою туризму

Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону українцям покидати Україну з туристичною метою з 24 березня. Заборона стосується пасажирських перевезень.

Про це у Facebook написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами позачергового засідання уряду 23 березня.

"Від завтра (24 березня) з 12:00 громадянам заборонено покидати Україну з туристичною метою. Діяльність усіх аеропортів, окрім "Борисполя", – буде припинена. Це стосується виключно пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль додав, що рішення є непопулярним та незручним, але ми бачимо, що темпи поширення коронавірусу зростають: "Тому маємо підсилювати обмежувальні заходи".

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14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.

В Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.