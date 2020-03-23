Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію ще у трьох областях

Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації у Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram за результатами позачергового засідання уряду 23 березня.

"Кабмін зібрався на позачергове засідання. Ухвалили рішення запровадити надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях з метою запобігання поширенню Covid-19. Відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС", - написав Шмигаль.

Таким чином, додав він, режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 9 областях.

Як повідомлялося, раніше режим надзвичайної ситуації був запроваджений у місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях.

Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 23 березня лабораторно підтверджено 73 випадки захворювання, три з них летальні, одна людина одужала.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України, з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня припинено роботу метрополітену у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 18 березня по 3 квітня заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах на міських маршрутах.

Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.

З 12 березня до 3 квітня припинено навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.