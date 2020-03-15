Спортивні заклади Закарпаття перевірили на відповідність карантину

В Ужгороді поліція провела перевірку спортивних закладів, які продовжують працювати після оголошення карантину.

Про це повідомляє ГУ НП в Закарпатській області.

"19 спортивних закладів обласного центру Закарпаття відвідала робоча група правоохоронців Ужгорода разом з представниками органів місцевого самоврядування щодо стану дотримання рекомендацій Кабміну на обмеження масових зібрань та скупчень людей, через загрозу поширення коронавірусної інфекції. Усім закладам вручені відповідні пам’ятки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, поліцейські разом з іншими учасниками робочої групи нагадали адміністраторам спортивних комплексів, спортзакладів, клубів про вимоги уряду, а також про відповідне розпорядження міської влади Ужгорода про запровадження обмежувальних заходів задля запобігання занесення та розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 на територію обласного центру і Закарпаття загалом.

"Було проведено роз’яснювальну роботу у 19 спортивних закладах, частина з яких заявила, що негайно припинить свою роботу на період введення карантину", - зазначають у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Уряд також запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь понад 200 осіб.

Фото: zk.npu.gov.ua