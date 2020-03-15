У спорожнілому через карантин КПП “Тиса” на Закарпатті почали ремонтувати дорогу
Про це у Facebook повідомив в.о.голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко.
“У пункті пропуску “Тиса” на українсько-угорському кордоні розпочали ремонтувати дорогу. Це частина міжнародної траси М06”, - зазначив Гетманенко.
За його словами, зараз на КПП “Тиса” посилено укладають асфальтобетонне покриття.
У зв'язку з карантинними заходами, пояснив чиновник, пункт пропуску майже порожній, тому роботи проходять у пришвидшеному темпі.
Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Уряд також запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь понад 200 осіб.