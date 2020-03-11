У Берегові через коронавірус скасували заходи до річниці Угорської революції

У місті Берегові на Закарпатті скасовані заходи щодо відзначення 172-ї річниці угорської революції та визвольної боротьби 1848-1849 років, які були заплановані на 15 березня.

Публічне святкування відмінили, аби запобігти поширенню вірусних захворювань. Про це повідомив міський голова Берегова Золтан Бабяк у Facebook.

“Заходи до відзначення 172-ї річниці угорської революції та визвольної боротьби 1848-1849 рр, заплановані на 15 березня у Берегові, скасовані. Публічне святкування організатори відміняють задля уникнення поширення вірусних захворювань через масове скупчення громадян”, - написав він.

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Про інші можливі карантинні заходи та обмеження на території районів Закарпатської області обіцяють розповісти після обіду в ОДА.

Фото: uzhgorod.in