У Чернівцях не підтвердили дві підозри на коронавірус

Аналізи двох чоловіків, які госпіталізовані у лікарні Чернівців з підозрою на коронавірус, показали негативний результат.

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Результати тестів на коронавірус у 2 буковинців, яких госпіталізовано до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, Є НЕГАТИВНИМИ. Такі дані із вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я у Києві надійшли сьогодні, 11 березня", - йдеться у повідомленні.

В обласній адміністрації зазначили, що мова йде про чоловіків, які потрапили до лікарні 7 та 9 березня. Вони мали ознаки інфекційного захворювання та повернулися з країн, де зафіксовано випадки Cоvid-19.

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"Водночас на результати аналізів іще 3 буковинців із підозрою на коронавірус, яких госпіталізували 10 березня, медики поки що чекають", - додали в ОДА.

Як повідомлялося, у світі станом на 11 березня більш як 119 тисяч осіб по всьому світу заразилися коронавірусом нового типу, 65 787 одужали, 4 287 - померли.

В Україні підтверджено 1 випадок зараження коронавірусом - у Чернівцях.

Фото: AA