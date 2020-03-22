У Києві встановили мультимедійні білборди з "антикоронавірусними" порадами

У столиці запрацювали мультимедійні білборди з рекомендаціями про те, як мінімізувати можливість зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус інфо".

"У центрі столиці запрацювали мультимедійні білборди з рекомендаціями про те, як мінімізувати можливість зараження коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, МОЗ докладає максимальних зусиль для всебічного інформування населення про загрозу поширення інфекції та наполягає на виконанні громадянами цих рекомендацій.

"Не забувайте розповідати вашим малюкам, як убезпечити себе, розмовляйте з ними про ситуацію простою мовою. Виконуйте разом із ними прості правила: мийте руки не менше 30 секунд, тримайте дистанцію у три кроки з іншими людьми та вживайте лише термічно оброблені продукти", - додали у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні зареєстровано 48 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 - летальні.