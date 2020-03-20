Одужання онлайн. Одна історія боротьби з коронавірусом

Твіттер-щоденник американки Бійонди Галіті про перебіг захворювання на COVID-19

Знайомтеся, Бійонда Галіті (Bjonda Haliti), 22-річна американка, яка мешкає у Каліфорнії. На початку березня дівчина захворіла на COVID-19. Своїм досвідом боротьби з коронавірусом каліфорнійка поділилася у Твіттер. Наразі її акаунт має 36,5 тисячі фоловерів, а пост про бажання поділитися досвідом одужання і підвищення обізнаності щодо захворювання, передусім серед молоді, зібрав мільйон уподобань та понад 342 тисячі поширень.

Укрінформ пропонує переклад цього твіттер-щоденника Бійонди, записи в якому спочатку пронизані тривогою, стресом, жагою до життя та боротьбою за нього, далі – опануванням емоцій, холоднокровністю, логікою дій, а насамкінець – упевненістю в успіху, слушними порадами та роботою над помилками.

Головний (закріплений) твіт історії:

Мені 22 роки, і я отримала позитивний тест на COVID-19.

Я сумнівалася, чи постити, але я хочу поділитися власним досвідом, особливо з тими, хто приблизно мого віку, аби сприяти поінформованості та зняти будь-який стрес/тривогу, що може виникнути у зв‘язку з пандемією.

ДЕНЬ 1: Почався з помірного сухого кашлю і легкого болю в горлі. Я почувалася дуже втомленою тієї ночі.

ДЕНЬ 2: Я відчула до того сильний тиск у голові, що мені доводилося стримувати свій кашель, щоб уникнути дискомфорту. Тієї ночі я пережила остуду та лихоманку. Одним головним симптомом, який вирізнявся, було те, що у мене фізично боліли очі. Вони були чутливими і болючими.

Рухати ними було незручно. Провівши певні дослідження, я виявила, що це була просто мігрень, але вона не відпускала АНІСКІЛЬКИ. Я проспала весь день.

ДЕНЬ 3: Рівень життєвої енергії ДУЖЕ низький, я тільки спала і все ще мала лихоманку. На даному етапі моїми симптомами були: сухий кашель, мігрень, лихоманка, озноб, невелика нудота. Я вирішила звернутися до лікарів, мене протестували на наявність інфекцій грипу та стрептококу, результат – негативний.

Лікар сказав мені, що я, мабуть, просто перенесла інфекцію і призначив мені антибіотики та 800 мг ібупрофену. Я вживала максимально багато рідини і поповнила запаси вітамінів та пробіотиків. Тієї ночі у мене все ще була лихоманка.

ДЕНЬ 4: Нарешті зникла лихоманка, але з'явився новий симптом: стало важко дихати. Це було дискомфортно, здавалося, що у мене на грудях лежить цегла. Я спробувала тест самодіагностики, який я прочитала в Інтернеті (затримайте дихання і порахуйте до 10), який я успішно пройшла без ускладнень.

Цієї миті я хотіла пройти тест на корону (на наявність вірусу Sars-CoV-2 – ред.), який мені варто було зробити в першу чергу, але було дуже важко перевіритися на це!!! Я продовжувала самостійний карантин і вживати рідину, пити, ПИТИ!

ДЕНЬ 5: Симптоми: біль у горлі, кашель, задуха. Я пішла до того ж лікаря, і була впевнена у необхідності обстеження. Лікар сказав, що мої показники життєдіяльності «нічим не виділялися», але я не збиралася приймати таку відповідь! Я також просила зробити рентген грудної клітки, аби переконатися, що все нормально.

Мені порадили продовжувати самостійний карантин, і я отримаю свої результати через 5-6 ДНІВ!!!

ДЕНЬ 6: Я продовжувала прийом антибіотиків та ібупрофену, моїми симптомами були: біль у горлі, кашель, задуха. Рівень моєї енергії почав зростати.

ДЕНЬ 7: Симптоми: легкий біль у горлі, помірний кашель, задуха. Рівень енергії зростає.

ДЕНЬ 8: Симптоми: помірний кашель, починаю повертатися до мого звичного стану. Енергія!

ДЕНЬ 9: Симптоми: мій кашель був трохи більше, життєвий тонус нормальний.

ДЕНЬ 10: Симптоми: помірний кашель, слиз, життєвий тонус нормальний. Прийшов результат з лабораторії: ПОЗИТИВНИЙ.

Я продовжую самостійну ізоляцію та дбати про себе. Сьогодні я почуваюся чудово і здоровою! Мені потрібно буде повторно зробити тести, щоб упевнитися. Це якщо я зможу відшукати лікаря, який погодиться провести мені повторний тест. Досі не щастило.

Мій акаунт відкритий для особистих повідомлень тих, хто мають запитання, сподіваюся, це було корисно. Я хотіла повідомити людям, що якщо я пережила це, то й ви так зможете!!! Не панікуйте, якщо відчуваєте симптоми. Беріть ініціативу та дотримуйтесь вказівок ЦКПЗ (Центр контролю та профілактики захворювань, агентство міністерства охорони здоров’я США – ред.). Ми переживемо це!

Привіт усім, надзвичайно дякую за вашу любов та підтримку! Я намагаюся відповідати на кожне повідомлення і присвячу решту своєї самостійної ізоляції тому, щоб відповісти всім. Дякую вам за ваше терпіння!

Я лише прагну, щоб кожен знав, що я пішла на самостійну ізоляцію ВДОМА, як мені порадив мій лікар. А ось світлини рідини, яку я приймала, щоб підтримувати рівень насичення організму рідиною! Не варто недооцінювати, наскільки важливою є підтримувати необхідний рівень води! Вода найважливіша!

Мене ознайомили із застереженням, що ібупрофен може погіршити симптоми. Як зазначалося, мені його виписали проти бактеріальної інфекції ДО ТОГО, як я здала тести на COVID19. Я приймала ібупрофен до 4-го дня, після чого я вже не вважала це за потрібне.

Усі запитують, як я підхопила COVID-19. Не знаю. Але я виходила на вулицю у середу, четвер, п’ятницю, суботу, а кашель у мене з‘явився в неділю. Я вважаю, що підхопила його в барі/клубі в один із тих днів. Це моє припущення.

Звідси – важливість соціального дистанціювання! Це було на початку місяця.

ТАК. Я повідомила усім, з ким я контактувала. Це було найперше, що я зробила!

Тим, хто запитує, які відчуття були в мене: я в минулому мала справу із застудними захворюваннями, гіршими за це. Больові відчуття я оцінювала як помірні (у 4 за 10-бальною шкалою), коли йшла до лікаря. Перші 3 дні були найскладнішими.

Переклад – Роман Сущенко

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