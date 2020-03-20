МОЗ підтвердило перший випадок коронавірусу у Львові

Міністерство охорони здоров'я України підтвердило перший випадок захворювання коронавірусом у Львові.

Про це повідомляє пресслужба міністерства у Facebook.

"МОЗ повідомляє: у Львові зафіксовано перший випадок інфікування коронавірусом. Лабораторно підтверджено Covid-19 у пацієнта 1950 року народження, який протягом останніх 14 днів повернувся з Німеччини", - йдеться у повідомленні.

Пацієнт ізольований, йому надається лікування.

Наразі в Україні зафіксовано 27 випадків інфікування Covid-19, 3 з них - летальні.

Як повідомлялося, станом на 10:00 20 березня в Україні було 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Фото: АА