Змін у календарному плані Ради через карантин поки не планується — депутат

“Змін у календарному плані (поки що!) не буде. Депутати засідатимуть у сесійній залі. Так, масові заходи, в яких запланована участь 200 і більше людей, заборонені. Але в розпорядженні Кабміну є важливий виняток. «Крім випадків, коли це події державної необхідності». І це саме той випадок”, - зауважила Кравчук.

Вона додала, що, як мінімум, Рада має зібратися на позачергове засідання, щоб була змога спрямувати 100 млн грн з держбюджету на закупівлю засобів індивідуального захисту для поповнення держрезерву.

“До того ж особисто я не вважаю можливим припиняти роботу парламенту, доки в країні працюють, наприклад, фабрики та лікарні. Чому у депутатів мають бути особливі умови? Але. Верховна Рада працюватиме зі значними обмеженнями. Голова Ради Дмитро Разумков сьогодні підписав відповідне розпорядження”, - зазначила Кравчук.

Згідно з розпорядженням, тимчасово обмежено доступ до приміщень парламенту. Туди зможуть потрапити лише народні депутати, працівники апарату та помічники, які працюють на постійній основі.

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Засідання комітетів та комісій проводитимуться винятково в адміністративних будинках ВРУ.

Гості, запрошені на ці засідання, братимуть участь у них у режимі відеоконференції.

Призупиняється особистий прийом громадян народними депутатами в приміщеннях парламенту. Утім, як зауважує Кравчук, заборонити депутату проводити прийом в особистій приймальні не можна, але кількість громадян в такому випадку має бути обмежена.

Крім того, скасовуються службові відрядження народних депутатів по Україні, а Міжнародні контакти обмежуються електронними засобами комунікації.

Як повідомляв Укрінформ, Дмитро Разумков 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби».

Документ, зокрема, передбачає, що присутність у Верховній Раді журналістів і технічних працівників засобів масової інформації буде здійснюватися за окремою акредитацією виключно в прес-центрі на третьому поверсі будинку Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджується тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.