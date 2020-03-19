Що треба знати про коронавірус: Кабмін створив спеціальний сайт

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців ігнорувати фейки про коронавірусну інфекцію, які поширюються в інтернеті.

Про це він написав у Telegram.

«Я закликаю кожного споживати лише перевірену інформацію. Для цього Кабміном створений спеціальний сайт про коронавірус, щоби надавати суспільству відповіді на найактуальніші запитання», - зазначив глава уряду.

Він наголосив, що невідоме завжди породжує в суспільстві паніку, що страшніша за будь-який вірус. У цьому зв'язку в інтернеті з'являється багато фейків, мета яких — заробити гроші на довірливих громадянах та ще більше дестабілізувати країну.

«Споживайте тільки корисну інформацію та будьте здорові», - підкреслив Прем'єр-міністр.

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За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.